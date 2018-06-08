Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 ABJ 354 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ö. Ç., 1495 Caddeye bağlanan kavşakta, 06 DD 0375 plakalı kamyonete çarptı.

ARABA HASAR GÖRDÜ

Çarpmanın etkisiyle 2 araç da farklı yerlere savruldu. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarına çıkarken, kamyonet ise 06 AYR 82 plakalı otomobili ile aynı cadde üzerinde seyreden Yakup T. hakimiyetindeki araca sert bir şekilde çarptı. Eski model otomobil çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü.

Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı VİDEO



ARAÇTAN YARALI ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yakup T.’yi Onkoloji Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Yakup T.’nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazaya karışan diğer araç sürücülerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.