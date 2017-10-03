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Hurdacıların yaşadığı 6 çadır yandı

Kayseri'de çadırda yaşayan hurdacılara ait 6 çadır henüz sebebi belli olmayan nedenden dolayı yandı.

03.10.2017 - 22:52
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Çadırda yaşayan hurdacılardan Yeter Kuşçu, gündüz kavga ettikleri Çağlar ailesinin çadırlarını yaktığı iddia ederek şikayette bulundu.

"ÇADIRLARI KUNDAKLADILAR" İDDİASI

Kayseri'de hurdacılık yapan akraba ailelerin kaldığı 6 çadır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Aileler, çadırların, gün içerisinde kavga ettikleri başka bir ailenin bireyleri tarafından ateşe verildiğini iddia etti.

Hurdacıların yaşadığı 6 çadır yandı VİDEO


Hurdacıların yaşadığı 6 çadır yandı

KAVGA ETTİKLERİ AİLEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Melikgazi İlçesi'ne bağlı Anbar Mahallesi Erden Sokak'ta, Çağlar ile hurdacılık yapan Kuşçu aileleri arasında gün içerisinde kavga çıktı. Araya gidenler, tarafları yatıştırdı. Akşam saatlerinde bir yakınlarını ziyarete giden Kuşçu ailesinin yaşadığı çadırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki akrabalarının yaşadığı 5 çadıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çadırların yanındaki hurdalara da sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürdü.

Hurdacıların yaşadığı 6 çadır yandı

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Yangını, gün içerisinde kavga ettikleri Çağlar ailesinin çıkardığını ileri süren Yeter Kuşçu, "Kızıma oturmaya gitmiştik. Döndüğümüzde içinde eşyalarım ve paramın bulunduğu çadırı yakmışlar. Bu olayı gece yapsalardı, çadır içinde çok sayıda çocuk olabilirdi. Hepsinden şikayetçiyiz." dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YANGIN SONRASI BİR KAVGA DAHA

Yangının ardından Kuşçu ve Çağlar arasında çıkan kavga, olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Hurdacıların yaşadığı 6 çadır yandı

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