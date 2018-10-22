Hurdaları sanat eserine dönüştürüyorlar

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Berkin Günsay, Ferhat Borucu ve Fatih Ceylan, yaklaşık 3 yıldır hurda malzemeleri bir araya getirerek çeşitli eserler yapıyor.

MALZEMELERDEN HEYKEL

28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Kırklareli'ne gelen öğrencilerin, yılan, karınca, kartal, insan, örümcek gibi figürlerden oluşan yaklaşık 50 eseri bulunuyor.

Öğrencilerden Berkin Günsay,açıklamada, 3 yıldır atık hurda malzemelerden heykeller ve çeşitli objeler yaptıklarını söyledi.

HER ESERİN BİR HİKAYESİ VAR

Her eserin farklı bir anlatımının olduğunu belirten Berkin Günsay, sanatsal olarak kendilerini betimleyici heykeller yaptıklarını kaydetti. Atık malzemeleri sanatsal eserlere dönüştürmenin zorluğunu ve keyfini bir arada yaşadıklarını anlatan Günsay, "Yaptığımız eserlerin manaları var. Örneğin örümcek. Örümcek mesela bir şeyi iki şekilde yapar. Kendini savunmasını da saldırmasını da evini kurmasını da tamamen ağ sistemiyle yapar. O örümcek heykeli bunu anlatır" dedi.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Atık bir malzemeden bir şey yapmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Berkin Günsay, "Zorlanıyoruz genelde çok çaba sarf ediyoruz. Heykellerin yapım süreçleri değişiyor ancak 1-2 hafta içinde bitiyor. Heykelleri gören vatandaşlar genelde hayran kalıyor. Böyle bir şeyin emsalini görmedikleri için şaşırıyorlar" diye konuştu.



