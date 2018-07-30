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Hurdalarla havyan heykeli yapıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ustası Mervan Altınorak, bu kez hurdacılardan topladığı oto yedek parçaları ve demirlerle çeşitli hayvan heykelleri ve sehpalar yapıyor.

DHA | 30.07.2018 - 10:18..
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Mozaik ustası olduğunu belirten Mervan Altınorak, hurdadan hayvan heykeli yapmaya karar verdiğini ve işe internetten hayvan resimlerini inceleyerek başladığını söyledi.

Hurdalarla havyan heykeli yapıyor

300 KİLO HURDA KULLANDI

İncelemelerinden sonra geyik heykeli yapmaya yöneldiğini, bunun için de önce geyiğin anatomisi üzerinde çalıştığını anlatan Mervan  Altınorak, "Çalışmaya ilçedeki hurda satıcıları ve oto tamir atölyelerinden hurda temin etmekle başladım. Geyiğin iskeletini yaptım. Demir çubuk, bilye, buji, anahtar, yay gibi türlü hurda parçalarından heykeli yaptım. Yaklaşık 300 kilogram hurda kullandım. Göz, kulak, burun gibi en küçük detayı yaptım. Geyik heykelinden başka kedi, köpek, kaplumbağa heykelleri, masa altı sehpalar da yapıyorum" dedi.

Hurdalarla havyan heykeli yapıyor

"EĞİTİM ALMADIM"

Mozaik taşlarıyla resim ve hurdalarla heykel yapımı konusunda eğitim almadığını belirter Mervan Altınorak, sadece internette inceleme yaparak bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Mervan Altınorak, "Çok araştırdım ve heykelleri yaptım. Bu arada, yaptığım araştırmada, hurda sanatının Türkiye'de yaygın olmadığını da öğrendim. Amacım, hurda sanatının Türkiye'de yaygın hale gelmesi, hatta uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunun için araştırmaya ve heykeller yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Hurdalarla havyan heykeli yapıyor

Hurdalarla havyan heykeli yapıyor


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