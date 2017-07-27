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Hurdaya çıkarılacak araçların MTV'leri silinecek

Hurdaya çıkarılacak 1997 ve daha eski model araçlar hurdaya çıkarılması halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi silinecek.

27.07.2017 - 09:36
  1. Haberler
  2. Ekonomi

hurda

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan MTV genel tebliğine göre, bu madde hükmünden, bu kapsamda yer alan taşıtlarını kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31 Aralık 2018'e kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren mükellefler yararlanabilecek.

2018 SONUNA KADAR ÖDENİRSE TAHSİL EDİLMEYECEK

Tebliğe göre ayrıca, 27 Mayıs itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve araç plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

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