Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatta kaldı

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Bursa'daki bir barınakta yavrularını emziren köpeğin, annesi olmayan kediyi de emzirmesi görenleri duygulandırdı.

Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

PKK'nın dağ kadrosundaki bir terörist, 16 yaşındaki genç kızı Şanlıurfa'dan ölümle tehdit ederek kaçırmıştı.

Denizin üst kısımlarında kalan bölümler için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçında turu geçeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Polonya'ya geçtiğimiz günlerde bir ziyaret gerçekleştiren Prens William ve eşi, Prens George'u uçaktan indirmekte oldukça zorlandı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybeden sürücü, aracın hurdaya dönmesine rağmen hayatta kalmayı başardı.

Op. Dr. Özerk Demiralp, gün geçtikçe kendini yenileyen estetik cerrahinin son trendlerini anlattı.

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