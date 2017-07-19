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Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatta kaldı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybeden sürücü, aracın hurdaya dönmesine rağmen hayatta kalmayı başardı.

19.07.2017 - 13:29
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Bursa’dan makine parçaları alıp İnegöl ilçesine dönen Muharrem Donat yönetimindeki 16 PN 115 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

TAKLA ATIP 20 METRE İLERİ DÜŞTÜ

Yol üzerinde savrulan otomobil yolun sağındaki mobilya mağazasının kaldırım taşlarına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan otomobil yaklaşık 20 metre ileri düştü.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatta kaldı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Muharrem Donat, İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Donat, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatta kaldı


Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatta kaldı

Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatta kaldı

Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatta kaldı

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