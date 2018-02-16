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Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, kazadan mucizevi bir şekilde yaralı olarak kurtuldu.

İHA | 16.02.2018 - 11:43..
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Osman Kavuncu Bulvarı Anbar mevkiinde meydana gelen kazada, Recep Ç. (24) yönetimindeki 38 PD 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters döndü.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN YARALI KURTULDU

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Recep Ç. yaralı olarak kurtuldu.

Recep Ç. sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici ile kaldırıldı.

Recep Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

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