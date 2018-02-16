Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

İZMİR’deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağının düştüğü belirtildi, uçaktaki iki pilot şehit oldu.

Doç. Dr. Emre Çenesiz, öksürük yüzünden uykusundan uyanan çocuklara dikkat çekerek böyle bir durumla karşı karşıya kalan anne babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

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Yıldırım-Merkel toplantısında sahte fotoğraflı propaganda

Binali Yıldırım ile Angela Merkel'in toplantısı sırasında kendisini gazeteci olarak tanıtan bir dernek çalışanı, Afrin operasyonunu protesto için yalan olduğu belgelenen fotoğrafları gösterdi.