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Hurdaya dönen araçtan sağlam çıktı polise mukavemetten alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde alkollü sürücü kaza yaptı. Perte çıkan otomobilden sağ çıkan sürücü, polisle tartıştı.

İHA | 03.11.2018 - 06:40..
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Adana’da alkollü sürücü refüje çaparak hurdaya dönen otomobilinden şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında polise mukavemet gösteren sürücü ve bir yakını gözaltına alındı.

Hurdaya dönen araçtan sağlam çıktı polise mukavemetten alındı

POLİSE MUKAVEMET

31 ND 060 plakalı otomobil sürücü Suriye uyruklu Muhammed M. direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri kaza sırasında hurdaya dönen otomobilden sürücü Muhammed M.’yi çıkarırken yaralanmadığını belirledi. Trafik polisleri yaptığı alkol testinden sürücünün 210 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar süresince sürücü ve olay yerine gelen bir yakını polise mukavemet gösterdiği için gözaltına alındı.

Hurdaya dönen araçtan sağlam çıktı polise mukavemetten alındı


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