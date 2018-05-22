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Hurdaya dönen tır'dan sağ çıkarıldı

TEM otoyolu Düzce kesiminde iki tırın karıştığı trafik kazasında otomobil parçası yüklü tır su yüklü tır'a arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü şoför mahallinde sıkışarak yaralandı.

İHA | 22.05.2018 - 06:19..
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Kaza sabaha karşı TEM Otoyolu Düzce’nin Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Murat Osman Atasoy idaresinde ki 31 DZ 374 plakalı otomobil parçası yüklü tır, Üçköprü mevkiine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Duran Halıcı idaresinde ki 06 ED 8656 plakalı su yüklü tır’a arkadan çarptı.

Hurdaya dönen tır'dan sağ çıkarıldı

Hurdaya dönen tır'dan sağ çıkarıldı VİDEO

HURDAYA DÖNEN KABİNDEN SAĞ KURTULDU

Çarpmanın etkisi ile Murat Osman Atasoy’un kullandığı tır’ın kabini koparak ters döndü. Hurda yığını haline gelen kabinde sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında çıkarılarak ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen tır'dan sağ çıkarıldı

Trafik kazası nedeniyle yola saçılan sular karayolları ekipleri tarafından temizlenirken kısmen kapanan yol araçların kurtarıcı ardımı ile çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hurdaya dönen tır'dan sağ çıkarıldı

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