taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7413
EURO
3,9652
ALTIN
151,49
PETR
55,2200

HÜRKUŞ ilk atış gösterimini Konya'da yaptı

2018 yılında TSK envanterinde yer alması planlanan silahlı HÜRKUŞ uçağı, ilk atış gösterimini Konya Karapınar'da yaptı.

07.04.2017 - 21:05
  1. Haberler
  2. Teknoloji

HÜRKUŞ ilk atış gösterimini Konya'da yaptı

Konya'nın Karapınar İlçesi'ndeki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı’nda gerçekleştirilen HÜRKUŞ Uçağı LUMTAS Füzesi Atış Gösterimi'ne Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak, Savunma Sanayi  Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personel katıldı. Davetliler gösterimi, uçuş kulesinden izledi.

'DÜŞÜK MALİYET YÜKSEK HASSASİYET'

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 'Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi' kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanan HÜRKUŞ, silahlı versiyonu ile pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi.

HÜRKUŞ ilk atış gösterimini Konya'da yaptı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı insiyatifiyle başlatılan 'Silahlı HÜRKUŞ Uçağı Geliştirme ve Seri Üretim Projesi'ne yönelik olarak, ihtiyaç makamlarınca proje tanımlama dokümanı çalışmaları devam ederken, sanayi müsteşarlığı tarafından Teklife Çağrı Dokümanı yayımlandı. Silahlı HÜRKUŞ uçağı ilk gösterim prototip üretimi ise TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.

HÜRKUŞ ilk atış gösterimini Konya'da yaptı

HÜRKUŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan ve Roketsan tarafından üretilen, yerli güdümlü mühimmat LUMTAS/UMTAS/Cirit/TEBER ile silahlandırılacak olan HÜRKUŞ uçağı, 5 adet harici yük istasyonu ve 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

HÜRKUŞ ilk atış gösterimini Konya'da yaptı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

310
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

183
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

330
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

170
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

315
Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

193
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM