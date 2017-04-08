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HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

2018 yılında TSK envanterinde yer alması planlanan Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ilk atış gösterimini gerçekleştirdi.

08.04.2017 - 13:16
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hürkuş

Konya-Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personelin katılımları ile gerçekleştirilen HÜRKUŞ Uçağı LUMTAS Füzesi Atış Gösterimi, davetliler tarafından uçuş kulesinden izlendi.

GÖREVLERİNİ DÜŞÜK MALİYET VE HASSASİYETLE YAPMASI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 'Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi' kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanan HÜRKUŞ silahlı versiyonu ile pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi.

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) inisiyatifiyle başlatılan 'Silahlı HÜRKUŞ Uçağı Geliştirme ve Seri Üretim Projesi'ne yönelik olarak, ihtiyaç makamlarınca Proje Tanımlama Dokümanı çalışmaları devam ederken, SSM tarafından Teklife Çağrı Dokümanı yayımlanmıştı. Silahlı HÜRKUŞ uçağı ilk gösterim prototip üretimi ise TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiş olup fotoğrafları basın ile paylaşıldı.

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

Zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan ve Roketsan tarafından üretilen, yerli güdümlü mühimmat LUMTAS/UMTAS/Cirit/TEBER ile silahlandırılacak olan HÜRKUŞ Uçağı, 5 adet harici yük istasyonu ve 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

HÜRKUŞ, muharip görevler için hazır

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