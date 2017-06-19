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Hürkuş Paris semalarında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafında tasarlanan Hürkuş eğitim uçağı, Paris Havacılık Fuarı’nda ilk gösterisini yaptı.

19.06.2017 - 17:11
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Test Pilotu Murat Keleş’in uçurduğu Hürkuş, 6 dakikalık gösterisinde uçağın performansını dünyanın en büyük havacılık fuarına katılanlara gösterdi.

Hürkuş Paris semalarında

Gösteriyi değerlendiren TAI Genel Müdürü Temel Kotil, “Hayırlı uğurlu olsun. Test pilotumuz gayet iyi uçtu. Uçağımız emniyetlidir. EASA-Avrupa sertifikalıdır. Yıllar sonra tekrar bir Türk uçağı burada uçtu. Bu bir eğitim uçağı ama silahlı modelini de yapıyoruz. Yıl sonunda seri imalat başlıyor. Eğitim modelini Hava Kuvvetleri’ne silahlı modelini de Kara Kuvvetleri’ne vereceğiz.” dedi.

KİŞİ BAŞINA GELİR İHRACATLA ARTACAK

Kotil, Hürkuş’un bir eğitim uçağı olduğunu söyleyerek “Kişi başına milli gelirimiz, havacılık ihracatıyla artacak. Hürkuş bir adım. 2023’te uçacak TF-X yerli savaş uçağını da buradaki fuarlarda sergileyeceğiz.” diye konuştu.

Hürkuş Paris semalarında

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