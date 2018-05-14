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Hurmaya yüzde 10 zam

Kayseri’de yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla hurma ve zemzem satışlarında artış yaşanırken, hurmanın fiyatına da yüzde 10 civarında zam geldiği bildirildi.

İHA | 14.05.2018 - 07:17..
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Kayseri’de yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla çarşıda hareketlilik yaşanıyor. Ramazan’ın vazgeçilmezlerinden olan hurma ve zemzemin de satışlarında artış yaşandı.

Oruçlarını hurma ve zemzem ile açmak isteyen vatandaşlar da, Hac malzemesi satan dükkanlara akın etti.

"RAMAZAN AYI İLE BİRLİKTE SATIŞLARIMIZDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

Esnaf Ahmet Diyarbekirli, hurmanın fiyatına yüzde 10 civarında zam geldiğini söyleyerek, "Ramazan ayının gelmesiyle beraber hurma ve zemzem satışlarımızda hayli bir artış yaşanıyor. Biz hurmalarımızı Medine’den getiriyoruz. Hurma fiyatları 20 TL’den başlıyor, 80 TL’ye kadar hurmamız var. Zemzemleri de küçük bidonlar şeklinde satıyoruz. Geçen seneye göre hurma fiyatlarında yüzde 10 kadar artış yaşandı" şeklinde konuştu.

Hurmaya yüzde 10 zam

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