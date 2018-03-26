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Hürriyet çalışanları patronlarına veda etti

Doğan Grubu'nun amiral gemisi olan Hürriyet'te çalışanlar bugün patronları Vuslat Doğan Sabancı'yla vedalaştı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 16:09..
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Hürriyet çalışanları patronlarına veda etti

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve çok ses getiren Doğan Holding'e ait basın kuruluşlarının Demirören Holding'e satışının ardından vedalar da devam ediyor.

HÜRRİYET ÇALIŞANLARI PATRONLARINI UĞURLADI

Bugün Hürriyet binasına giden Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı çalışanların hazırladığı konfetili şarkılı etkinlikle uğurlandı. O anlar Doğan Medya çalışanlarının sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Hürriyet çalışanları patronlarına veda etti VİDEO

Hürriyet çalışanları patronlarına veda etti
Fotoğraf: twitter.com/ismailsaymaz

Hürriyet çalışanları patronlarına veda etti
Fotoğraf: instagram.com/mehmet_aarslan

Hürriyet çalışanları patronlarına veda etti
Fotoğraf: twitter.com/adcubuk

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