Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve çok ses getiren Doğan Holding'e ait basın kuruluşlarının Demirören Holding'e satışının ardından vedalar da devam ediyor.
HÜRRİYET ÇALIŞANLARI PATRONLARINI UĞURLADI
Bugün Hürriyet binasına giden Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı çalışanların hazırladığı konfetili şarkılı etkinlikle uğurlandı. O anlar Doğan Medya çalışanlarının sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Hürriyet çalışanları patronlarına veda etti VİDEO
Fotoğraf: twitter.com/ismailsaymaz
Fotoğraf: instagram.com/mehmet_aarslan
Fotoğraf: twitter.com/adcubuk