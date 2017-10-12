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Hürriyet muhabiri vize krizine karamsar yaklaşıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Hürriyet muhabiri Çamlıbel, ABD'nin olaya bakışının iyimser olmadığını söyledi.

12.10.2017 - 23:40
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Hürriyet muhabiri vize krizine karamsar yaklaşıyor

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Vize krizinde bugün önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre iki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip konu üzerinde çalışmaları kararı alındığı bildirildi.

Akşam saatlerinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tansiyonun düşürülmesi gerektiği yönünde açıklamalar geldi. Ancak Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in ABD sözcüsünün açıklamalarına yaklaşımı oldukça karamsardı.

AÇIKLAMALAR TATMİN ETMEDİ

Çamlıbel, ABD cephesinin krizin çözümü için Türkiye kadar iyimser olmadığını iddia etti. Sözcünün "Türkiye önemli bir NATO müttefikimizdir. Aramıza mesafe koymayı istemeyiz" açıklamalarına rağmen, ABD'nin Türkiye'ye daha büyük bir ambargo uygulayabileceğini söyledi.

Hürriyet muhabiri vize krizine karamsar yaklaşıyor

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