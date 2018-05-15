Hürriyet oruç tutmayanı dövdüler haberlerini yapamayacak

Hürriyet Gazetesi'nin başını çektiği medya kuruluşları Ramazan ayı gelmesiyle birlikte "Oruç tutmadı diye linç edildi" şeklinde haberleri servis ediyordu.
PROVOKATİF HABERLERE SON
Toplum tarafından artık itibar gösterilmeyen haberlerin, bu yıl Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanması zor.
Bunun en büyük sebebi olarak; Doğan Medya'nın, Demirören Grubu'na satılması gösterilebilir.
Toplumu ayrıştırıcı haberlere imza atan diğer muhalif medya kuruluşları; Ramazan ayında kabak tadı veren haberler için tetikte.