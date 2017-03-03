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Hürriyet'in 28 Şubat manşetleri

"Karargah Rahatsız" haberiyle darbe kışkırtıcılığı yapan Hürriyet'in geçmişi de pek temiz değil.

03.03.2017 - 09:02
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Hürriyet'in 28 Şubat manşetleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terbiyesizlik ve seviyesizlik" olarak nitelendirdiği Hürriyet'in "Karagah Rahatsız" haberi, akıllara gazetenin geçmişini getirdi.

HÜKÜMETE BASKI

A Haber ekranlarında Erkan Tan'ın sunumuyla ekrana gelen Sabah Ajansı'nda Hürriyet gazetesinin 28 Şubat döneminde hükümete yaptığı baskılar gözler önüne serildi.

Hürriyet'in 28 Şubat manşetleri

HÜRRİYET'İN SİLİNMEYEN GEÇMİŞİ

Hürriyet'in geçmiş manşetleri arasında, "Gerekirse silah bile kullanırız, Alternatif hazır, Refahsız arayış, Bu defa işi silahsız kuvvetler halletsiz, Alternatif hazır, Baba hazır, Hükümet hemen bitmeli" gibi algı manşetleri de yer alıyor.

"AYDIN DOĞAN YAPMA.."

Doğan Medya'nın patronu Aydın Doğan'a söz konusu manşetler için tepki gösteren Erkan Tan manşetleri tek tek gösterdikten sonra, "Aydın Doğan yapma.. Kimin hesabına çalışıyorsun.. Aydın Doğan, karagahımıza saldırıyor.." diye konuştu.

Hürriyet'in 28 Şubat manşetleri

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