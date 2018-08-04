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Hürriyet'in Amerika yanlısı yazarı Cansu Çamlıbel

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan krizlerde sürekli ülkesinin karşısında yer alan Çamlıbel'in Hürriyet'teki yazılarına son verildi.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 09:42..
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Hürriyet'in Amerika yanlısı yazarı Cansu Çamlıbel

cansu

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel; köşe yazısı kaleme alırken ya da  ekranda bilgi verirken sürekli Amerikan hayranlığıyla konuşarak Türkiye'nin geri adım atmasını istiyordu.

Amerika'nın istediği olmayınca Türkiye'yi sert bir dille eleştiren Çamlıbel, ülkesine karşı nefret dolu tavrını FETÖ'cü papaz Andrew Brunson krizinde de göstermek istedi.

ARTIK YAZAMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin attığı adımlar nedeniyle 'devrelerinin yandığını' belirten Cansu Çamlıbel'in yazısı Hürriyet'ten kaldırıldı.

Cansu Çamlıbel, FETÖ'cü Metin Topuz'un tutuklandıktan sonra yaşanan krizde de Afrin sonrası yaşanan krizde de Amerika'nın yanında duruyordu.

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Hürriyet'in Amerika yanlısı yazarı Cansu Çamlıbel

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