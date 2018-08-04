Hürriyet'in Amerika yanlısı yazarı Cansu Çamlıbel

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel; köşe yazısı kaleme alırken ya da ekranda bilgi verirken sürekli Amerikan hayranlığıyla konuşarak Türkiye'nin geri adım atmasını istiyordu.
Amerika'nın istediği olmayınca Türkiye'yi sert bir dille eleştiren Çamlıbel, ülkesine karşı nefret dolu tavrını FETÖ'cü papaz Andrew Brunson krizinde de göstermek istedi.
ARTIK YAZAMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin attığı adımlar nedeniyle 'devrelerinin yandığını' belirten Cansu Çamlıbel'in yazısı Hürriyet'ten kaldırıldı.
Cansu Çamlıbel, FETÖ'cü Metin Topuz'un tutuklandıktan sonra yaşanan krizde de Afrin sonrası yaşanan krizde de Amerika'nın yanında duruyordu.
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