Akli dengesi bozuk biri Atatürk heykeline saldırdı

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz sık sık Yunan ekipleriyle karşı karşıya gelirken, yüzümüzü güldüren sonuçlara imza attılar.

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Darbeci general Akın Öztürk'ün savunması

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi olan olan Akın Öztürk savunmasında "bu hain darbe girişimiyle ilgim yok" dedi.