Akli dengesi bozuk biri Atatürk heykeline saldırdı

Atatürk üzerinden halkın duygularıyla oynamak isteyenler, Sakarya'da yeni bir provokasyona imza attı.
Atatürk anıtına düzenlenen baltalı saldırı, Hürriyet tarafından abartılarak okuyuculara sunuldu.
HÜRRİYET: "ARAPÇA BİR ŞEYLER SÖYLEDİ"
Gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde; Atatürk anıtına baltayla saldıran provokatörün; saldırı anında Arapça bir şeyler söylediği ifade edildi.
Provokatör, saldırıdan sonra vatandaşların hedefi oldu. Yaşanan arbedeyi zabıta ekipleri önledi.
İşte Hürriyet'in o haberi;