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Akli dengesi bozuk biri Atatürk heykeline saldırdı

Sakarya'daki saldırıya çevrede bulunan vatandaşlar anında müdahale etti. Saldırganı linç edilmekten zabıtalar kurtardı.

22.05.2017 - 14:01
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Akli dengesi bozuk biri Atatürk heykeline saldırdı

Atatürk üzerinden halkın duygularıyla oynamak isteyenler, Sakarya'da yeni bir provokasyona imza attı.

Atatürk anıtına düzenlenen baltalı saldırı, Hürriyet tarafından abartılarak okuyuculara sunuldu.

HÜRRİYET: "ARAPÇA BİR ŞEYLER SÖYLEDİ"

Gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde; Atatürk anıtına baltayla saldıran provokatörün; saldırı anında Arapça bir şeyler söylediği ifade edildi.

Provokatör, saldırıdan sonra vatandaşların hedefi oldu. Yaşanan arbedeyi zabıta ekipleri önledi.

İşte Hürriyet'in o haberi;

Akli dengesi bozuk biri Atatürk heykeline saldırdı

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