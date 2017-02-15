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Hürriyet'in bitmeyen başörtüsü alerjisi

Otobüste vahşi bir saldırıya uğrayan şortlu kıza nasıl sahip çıkılıyorsa, aynı hassasiyet saldırıya uğrayan başörtülü için de gösterilmeli

15.02.2017 - 11:56
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Hürriyet'in bitmeyen başörtüsü alerjisi

Türkiye'de kadına yönelik aşağılık saldırılar zaman zaman oluyor. Aynı zamanda toplumdaki hassasiyetler, bu saldırılar üzerinden kaşınarak siyasi kazanç elde edilmeye çalışılıyor.

ŞORTLU KIZA GÖSTERİLEN HASSASİYET, BAŞÖRTÜLÜYE NEDEN GÖSTERİLMEZ

Son dönemin iki olayı da buna en iyi örnek. Biri, otobüste şort giydiği için saldırıya uğrayan genç kadın, diğeri de başörtülü olduğu için saldırıya uğrayan genç kız. Aralarında hiçbir fark yok, ikisi de kıyafetlerinden ötürü saldırıya uğruyor ancak Hürriyet gibi medya unsurlarının ikisine yaklaşımı aynı değil.

Hürriyet, saldırıya uğrayan şortlu kadına gösterdiği hassasiyeti, saldırıya uğrayan bir başörtülü genç kıza karşı göstermiyor. Şortlu kadın üzerinden "Kadına şiddet, erkek egemenliği" gibi sosyal meseleler bile gündeme geldi ancak başörtüsü düşmanlığı yapan kesimler, bir genç kızın dayak yemesi hakkında tek söz söylemedi.

Hürriyet'in bitmeyen başörtüsü alerjisi

SANKİ DAYAK, ŞİDDET YOK; SADECE TÜRBAN ÇEKME VAR

Hürriyet gazetesi bugünkü sayfalarında, genç kızın saldırıya uğramasını "Türban çekme" başlığıyla hazırladı haberi.. Oysa olay bir türban çekme değil, görüntüleriyle ortada olan bir fiziki saldırıydı. Hürriyet, saldırganın mahkemede çark ettiği sözlerine dayanarak 'türban çekme' iddiasında bulunuyor ancak görüntüler, başörtülü genç kızın fiziki bir saldırıya uğradığını, daha açık bir deyimle dayak yediğini gözler önüne seriyor..

BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZA ÇİRKİN SALDIRI

Hürriyet'in bitmeyen başörtüsü alerjisi

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