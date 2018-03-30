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Hürriyet'in yazarı Uğur Gürses 7,4'lük büyümeyi beğenmedi

AK Parti iktidara geldiği tarihten beri Hürriyet'in kronikleşen ekonomi haberleri tamamen 'Türkiye batıyor' algısı üzerineydi. Bazı yazarlarda bu hastalık halen devam ediyor.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 10:01..
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Hürriyet'in yazarı Uğur Gürses 7,4'lük büyümeyi beğenmedi

HÜRRİYET YAZARI BÜYÜME RAKAMLARINI YİNE ELEŞTİRDİ

Uğur Gürses, yaklaşık 15 yıldır iktidarın hemen hiçbir ekonomi politikasını beğenmeyen Hürriyet yazarlarından biri.

"BÜYÜMEYE SEVİNELİM Mİ ÜZÜLELİM Mİ"

Gürses'in son performansı ise, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında rekor kırarak 7,4'lük büyümeye erişmesi üzerine. Gürses, Türkiye'nin bu büyük yükselişi karşısında yine eleştirecek, daha doğrusu eleştirmenin dışında Türkiye'nin 7,4'lük büyümesini gölgede bırakacak bir takım çıkarımlar bulduğu yazısında "Rekor enflasyonla rekor büyümeye sevinelim mi?" diye sordu.

G20'DE EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKE OLDUK, ONU DA BEĞENMEDİ

Hürriyet yazarı, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunun yanı sıra yine G20 arasındaki enflasyon şampiyonu ülke olduğumuzu da hatırlattı.

Gürses, siyasetçilerin dünya rekoru olarak vitrine koyduğunu ileri sürdüğü büyüme rekoruna rağmen Türkiye'nin ekonomik alanda yol alamadığını kaydetti.

Hürriyet'in yazarı Uğur Gürses 7,4'lük büyümeyi beğenmedi

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