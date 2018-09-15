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Hürriyet'te Mehmet Yılmaz'ın köşesi de kapandı

Mehmet Y. Yılmaz, yaklaşık 13 yıldır yazdığı Hürriyet’ten ayrıldı.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 15:03..
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Hürriyet'te Mehmet Yılmaz'ın köşesi de kapandı

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Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından grupta işten çıkarma ve ayrılıklar sürüyor.

Son olarak dün Taha Akyol’un yazılarına son verilmişti.

MEHMET YILMAZ DA GÖNDERİLDİ

Halen grup bünyesinde bulunan Posta ile Fanatik’in yanı sıra kapatılan Radikal’in de kurucusu olan Mehmet Y. Yılmaz da Hürriyet’ten ayrılıyor.

Yazı sayısı düşürülen Mehmet Y. Yılmaz’a Doğan Medya Grubu bünyesindeyken siyaset yazmaması telkin edilmişti.

Mehmet Y. Yılmaz, hafta başında, tazminat hakları da dâhil olmak üzere prosedürel süreci tamamlayarak Hürriyet’le yollarını resmen ayıracak.

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