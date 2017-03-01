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Hürriyet'ten asker karikatürü: Lütfen rahatsız etmeyiniz

Geçtiğimiz günlerde "Karargah rahatsız" başlıklı haberiyle darbe çığırtkanlığı yapan Hürriyet bugün de karikatürle algıya devam ediyor.

01.03.2017 - 11:52
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Hürriyet'ten asker karikatürü: Lütfen rahatsız etmeyiniz

Doğan Grubu'nun gazetesi Hürriyet'in ana sayfasında bugün yayınlanan bir karikatür dikkat çekti.

"LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİNİZ"

Latif Demirci'nin çizdiği karikatürde askeri kamuflaj desenli bir kapının tokmağına "Please do not disturb / Lütfen rahatsız etmeyiniz" yazılı uyarı levhasının asılı olduğu görülüyor.

Hürriyet'ten asker karikatürü: Lütfen rahatsız etmeyiniz

KARARGAH RAHATSIZ BAŞLIĞI ATILMIŞTI

Hürriyet gazetesi geçtiğimiz cumartesi günü Genelkurmay Karargahı'nın rahatsız olduğu 7 konuyu sıralamış ancak bu haberi "Karargah rahatsız" başlığı vermişti.

Bu haber sonrasında ise gazetenin haberi hakkında Bakırköy Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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