Hürriyet'ten Erdoğan ve TSK'ya sansür

Hürriyet'in, "Karargah Rahatsız" başlıklı haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan yolculuğu öncesinde Hulusi Akar'la birlikte kameralar karşısına geçti.

ERDOĞAN'DAN HÜRRİYET'E: TERBİYESİZLİK, HADSİZLİK

Hürriyet'i sert bir dille eleştiren Erdoğan söz konusu manşet için "Terbiyesizliktir, hadsizliktir" gibi ifadeler kullandı.

TSK DA HÜRRİYET'İ YALANLADI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TSK da 4 maddelik bir açıklama yaptı ve Hürriyet'in manşet haberini yalanladı. TSK ayrıca "Karargah Rahatsız" gibi ifadelerin verilen demeçlerde kesinlikle kullanılmadığının altını çizdi.

HÜRRİYET ERDOĞAN'I SANSÜRLEDİ, TSK'YI GÖRMEZDEN GELDİ

Erdoğan'ın ve TSK'nın tepkileri Hürriyet'in web sitesinde yer bulmadı.

Gazete, Erdoğan'ın kendileriyle ilgili sözlerinin hiçbirini sitenin ön yüzünde göstermedi, haberin içine sakladı. Hürriyet ayrıca Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları "Erdoğan'dan önemli açıklamalar" şeklinde küçük bir biçimde görmeyi tercih etti. Yine Hürriyet TSK tarafından yapılan 4 maddelik sert açıklamanın tek satırına dahi sitesinde yer vermedi.