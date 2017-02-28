taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.697
USD
3,6119
EURO
3,8285
ALTIN
145,57
PETR
56,2900

Hürriyet'ten Erdoğan ve TSK'ya sansür

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'in TSK'nın ağzındanmış gibi servis edilen "Karargah rahatsız" manşetine bir tepki de Erdoğan'dan geldi.

28.02.2017 - 14:37
  1. Haberler
  2. Gündem
Hürriyet'ten Erdoğan ve TSK'ya sansür

Hürriyet'in, "Karargah Rahatsız" başlıklı haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan yolculuğu öncesinde Hulusi Akar'la birlikte kameralar karşısına geçti.

ERDOĞAN'DAN HÜRRİYET'E: TERBİYESİZLİK, HADSİZLİK

Hürriyet'i sert bir dille eleştiren Erdoğan söz konusu manşet için "Terbiyesizliktir, hadsizliktir" gibi ifadeler kullandı.

TSK DA HÜRRİYET'İ YALANLADI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TSK da 4 maddelik bir açıklama yaptı ve Hürriyet'in manşet haberini yalanladı. TSK ayrıca "Karargah Rahatsız" gibi ifadelerin verilen demeçlerde kesinlikle kullanılmadığının altını çizdi.

HÜRRİYET ERDOĞAN'I SANSÜRLEDİ, TSK'YI GÖRMEZDEN GELDİ

Erdoğan'ın ve TSK'nın tepkileri Hürriyet'in web sitesinde yer bulmadı.

Gazete, Erdoğan'ın kendileriyle ilgili sözlerinin hiçbirini sitenin ön yüzünde göstermedi, haberin içine sakladı. Hürriyet ayrıca Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları "Erdoğan'dan önemli açıklamalar" şeklinde küçük bir biçimde görmeyi tercih etti. Yine Hürriyet TSK tarafından yapılan 4 maddelik sert açıklamanın tek satırına dahi sitesinde yer vermedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

145
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

82
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

134
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

110
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

156
Irak'ın kuzeyine hava harekatının görüntüleri

Irak'ın kuzeyine hava harekatının görüntüleri

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM