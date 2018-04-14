HURSAD'tan kamuoyuna önemli duyuru

HURSAD (HACUMRE Seyahat Acentaları Derneği), kamuoyuna bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Bilgilendirmede şu konulara değinildi:

"Türkiye’de Hac umre turları DİB (Diyanet işleri Başkanlığı) ile DİB tarafından yetkilendirilen ve DİB denetimi gözetimi altındaki seyahat acentaları tarafından düzenlenmektedir. Bu yetki almış seyahat acentalarının isimleri TURSAB ve DİB web sitelerinde kamuoyuna ilan edilmektedir. Bu acentalardan HAC ve UMRE ye götürecekleri her bir yolcudan birebir teminat alınmakta böylece hacı ve umrecilerin tüm riskleri garanti altına alınmış olmaktadır.

Kamuoyunu meşgul eden bu gibi umreciler dolandırıldı haberleri öncelikle işlerini resmi olarak hakkıyla ve onuruyla yapan biz acentaları yaralamakta üzmektedir. Tüm hac umre sektörünü töhmet altında bırakılmakta, acentalarımızın onuru zedelemektedir.

"SERT TEDBİRLER ALINMALI"

DİB ve TURSAB acilen bu işe el atmalı gerekli hukuki ve resmi prosedürleri yerine getirmelidir. Sektörümüzdeki bu art niyetli vurguncu kimselerin barınmaması için gerekli zemini oluşturmalıdır. Yetkisiz beceriksiz ve mesleki yeterliliği olmayan bu gibi şahıs ve kişilerin meslekten men edilmesi hacı ve umrecilerin haklarının korunması için en sert tedbirler derhal alınmalıdır.

Hacca ve umreye gidecek olan değerli yurttaşlarımızdan da istirhamımız; DİB ve TURSAB tarafından yetkilendirme yapılmamış mesleki yeterliliği olmayan piyasada ayakçılık yapan hoca kılıklı sahtekar ve vurguncu kimseleri ve temsil ettiklerini söyledikleri acentaları araştırmalarıdır. Sadece fiyata bakıp en ucuzunu tercih etmemeleri Gayrı resmi olan bu düzenbazların ağlarına üç-beş kuruş ucuza gideceğim diye düşmemeleridir.

Diğer yandan,

Hac ve umre organizasyonu yapan bir acenta kurul kararları ile 3 Yıl hac ve umre organizasyonu yapmama cezası almıştır.

- Suçun işlendiği tarih üzerinden 1 yıldan fazla geçmiş. Diyanet müfettişleri ancak dosyalarını neticelendirmişlerdir.

- Bu bir yıl süre içerisinde suç ve sahte işlemler, mağduriyetler devam etmiş.

- Bir yıl üzerine Hac ve Umre kuruluna verilen dosya incelenmiş acenta üç yıl hac ve umreden men cezası almıştır.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, sahte evrak ile çıkış yapanlara, sigorta belgesi olmadığı için belge iptali vermemiştir.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin 81 vilayetinde acentanın çalışmasına müsaade etmiştir.

- Türsab bugüne kadar resmi işlem başlatmamış yetkisiz faaliyet duyurusu yapmamıştır.

- İç İşleri Bakanlığı bugüne kadar sahte evrak düzenleyenler ile ilgili işlem başlatmamış.

Tüm kurul üyesi Bakanlıklarımız, Türsab ve Diyanet İşleri Başkanlığı suça adete mükafat vermiştir. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nu oluşturan tüm resmi kurumlar gereğini yapmadığı için bugün pervasızca Vatandaşlarımız dolandırmakta, ceza vermeyerek adeta Vatandaşlarımızın dolandırılmasına mükafat verilmektedir.

Bu nedenlerle görevlerine yerine getirmeyen Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’na üye olan tüm Bakanlıklar, yetkilileri ve olayların oldukltan bir buçuk yıl sonra resmiyete sevk eden anında olaylara müdahale etmeyen, buna rağmen kanun ile hac ve umre hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı Denetim ve gözetimi altında yapılır diyen Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında tüm savcıları göreve çağırıyor. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."