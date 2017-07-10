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Hüseyin Ağaoğlu çapkınlık turunda

Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu, gönlünü izdivaç programlarında adını duyuran gelin adayı Naz'a kaptırdı.

10.07.2017 - 09:01
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61 yaşındaki işadamı, mutluluğu adını izdivaç programıyla duyuran gelin adayı Naz'da buldu. Ağaoğlu, ağabeyinin 'Aga 3' adlı yatıyla Boğaz'da çapkınlık turunda yakayı ele verdi.

AZERİ GELİN ADAYIYLA BOĞAZ KEYFİ YAPTI

Naz'la yeni bir aşka yelken açan Ağaoğlu, önceki gün Azeri gelin adayıyla Boğaz'da objektiflere yakalandı. Bir izdivaç programının skandal gelin adayı Naz ile gün boyu Boğaz havası alan Hüseyin Ağaoğlu, teknenin Bebek'teki bir restoranın iskelesine yemek almak için yanaştığı sırada objektifleri fark etti.

GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİLER

Hiç istifini bozmayan kardeş Ağaoğlu, Azeri gelin adayıyla objektiflere gülümseyerek poz verdi. Ağaoğlu da gelin adayının kıvrak dans figürleriyle iyice keyiflendi.

Hüseyin Ağaoğlu çapkınlık turunda
(Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile sevgilisi Naz)

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