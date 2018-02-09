Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ yapılanması davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
AİLESİ KARŞILADI
Silivri Cezaevi'nden jandarma aracıyla çıkarılan ve TEM Otoyolu bağlantı yoluna getirilen Mutlu, burada yakınlarınca karşılandı.
Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulundunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok, çok mutluyum." dedi.