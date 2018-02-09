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Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu

FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanmasında yargılanan ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden çıktı.

DHA | 09.02.2018 - 23:55..
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İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ yapılanması davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu

AİLESİ KARŞILADI

Silivri Cezaevi'nden jandarma aracıyla çıkarılan ve TEM Otoyolu bağlantı yoluna getirilen Mutlu, burada yakınlarınca karşılandı.

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulundunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok, çok mutluyum." dedi.

Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu

Hüseyin Avni Mutlu tahliye oldu

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