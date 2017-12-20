Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına ilişkin davada yargılanan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

KAPIDA EŞİ KARŞILADI

Silivri Cezaevi'nden minibüsle Kınalı gişelerine getirilen Çapkın'ı eşi Nurten Çapkın karşıladı. Çapkın, eşine sarılarak hasret giderdi.

Burada gazetecilere konuşan Hüseyin Çapkın, "Türk adaletine inandık, çok şükür tahliye olduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi. Çapkın, bir gazetecinin, "Mehmet Ağar'ın hakkınızda ifade vermesiyle ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederim, o mahkemenin işi." yanıtını verdi.

Hüseyin Çapkın cezaevinden çıktı VİDEO

"BU İŞTE KEFİL YOK"

"Mehmet Ağar'ın kendisine kefil olduğu iddialarının" sorulması üzerine ise Çapkın, "Kefil yok bu işte. Sağ olsun kim ne biliyorsa onu söyledi. Bizi nasıl tanıyorlarsa öyle söylediler." diye konuştu.

Çapkın, daha sonra eşi ve avukatıyla otomobile binerek buradan ayrıldı.