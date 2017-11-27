Hüseyin Cengiz'den Yalnızlığın Başkenti romanı

"Ve Sonra Yol Bitti" kitabın yazarı Hüseyin Cengiz'in son romanı Yalnızlığın Başkenti, geçtiğimiz Ekim ayında okuyucularla buluşmuştu. Edebiyatımızın usta şairi Cemal Süreya'yı anlatan bu güzel romanı okumanızı öneririm.

“Aşk meşru bir şey olamaz.

O da şiir gibi meşrulaşınca ölür.”



“Şiirin Efendisi” Cemal Süreya’nın tren vagonundaki sürgünlüğüyle başlayıp Darphane müdürlüğüne uzanan çalkantılı hayat hikâyesinin bilinmeyen yönlerini bir solukta okuyacaksınız.



Üvey anne zulmünden kaçarak yeni bir yaşam kuran Süreya’yı, “Üstü kalsın” diyecek kadar yaşamaktan vazgeçiren neydi? Çok sevdiği oğlu mu?



Aşkları, ayrılıkları ve yalnızlığıyla sıra dışı bir şairin fırtınalı denizinde yüzmeye hazır mısınız?

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