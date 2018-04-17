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Husiler Suudi Arabistan'a füze attı

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a balistik füze ile saldırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada; atılan füzenin havada imha edildiği belirtildi.

AA | 17.04.2018 - 04:21..
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Suudi Arabistan El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Hava Savunma Kuvvetleri, Yemen tarafından atılan füzeyi sınırdaki Necran kenti üzerinde etkisiz hale getirdi.

ELEKTRİK SANTRALİ HEDEF ALINDI

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde ise harekete bağlı "Füze Kuvvetleri" tarafından Necran'daki elektrik santraline balistik füze fırlatıldığı iddia edildi.

Husiler tarafından son fırlatılan füze ile 5 gün içinde Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısı 6'ya yükseldi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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