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Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı:3 çocuk yaralandı

Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a düzenlediği roket saldırılarında üç çocuğun yaralandığı bildirildi.

AA | 09.02.2018 - 02:39..
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Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı:3 çocuk yaralandı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Husiler tarafından ülkenin Yemen sınırındaki Cazan bölgesine yönelik roket saldırılarıyla doğrudan sivillerin hedef alındığını belirtti.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALI

Söz konusu roketlerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu üç çocuğun yaralandığını aktaran Maliki, yaralılardan 2 yaşındaki Ziyad Kasım Süleyman Atifi'nin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Maliki, "İran destekli Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası insani hukuk ve ilkeleri ihlal etmeyi sürdürdüğünü" ifade etti.

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