Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

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Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

Abdullah Gül, belki de aday olup olmayacağı en tartışılan isimdi. Bugün yaptığı açıklamayla kendi siyasi kariyerini bitirdiği gibi Saadet Partisi'ni de CHP'lilerin önüne attı.