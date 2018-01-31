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Sınırda göre yapan kardeşiyle konuşan ablanın gözleri doldu

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Görme engelliler askerlik başvurusu yaptı

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İsrail askerleri, Batı Şeria'da Trump'ın Kudüs kararını protesto edenlere gerçek mermiyle saldırarak bir çocuğu daha öldürdü.

İsrail askerleri Filistin'de bir çocuğu öldürdü

Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yola çıkan askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Konya'da bir kafede oturan gruba, başka bir grup tarafından ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bir müşteriyi başından yaraladı.

Konya'da kafeye ateş açıldı bir genç kız başından yaralandı

ABD'de, içinde 4 kişi bulunan bir helikopter tek katlı bir evin üzerine düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Husilere son yılların en büyük saldırısı yapıldı

İran'da aile konularının ele alındığı televizyon programda, kadınlara eşlerinin ayaklarını yıkaması ve kuruladıktan sonra da öpmeleri söylendi.

1 Ozan Tufan kalıyor Fenerbahçe'de yapılan Ozan Tufan görüşmesinin sonuçları belli oldu. Sarı lacivertlilerin genç oyuncusu takımda kalmaya devam edecek.

2 ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez ülkelerinin Katar'ı terör ülkesi ilan ederek yaptırım uygulamasının, kendilerine de zarar verdiğini söyledi.

3 Bursa'da 20 ev mühürlendi Bursa'da meydana gelen toprak kaymasından dolayı birçok ev için risk ortamı oluştu. Belediye ekipleri, 60 evi mühürledi.

4 Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı Atiker Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o şehre geldi. Golcü oyuncuyu yüzlerce taraftar karşıladı.

5 Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, İtalyan devi İnter'in sol beki Yuto Nagatomo'yu İstanbul'a getirecek.

6 Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak Mısır Milli Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.