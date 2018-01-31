taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.303
USD
3,7742
EURO
4,6846
ALTIN
162,35
PETR
67,8600

Husilere son yılların en büyük saldırısı yapıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait silah depolarına saldırı düzenlediği bildirildi.

AA | 31.01.2018 - 05:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait silah depolarına saldırı düzenlediği bildirildi.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, başkentin kuzeyindeki El-Ceraf Mahallesi'nde Husilere ait silah depolarını hedef aldı.

Husilere son yılların en büyük saldırısı yapıldı

SON YILLARIN EN BÜYÜK SALDIRISI

Çok şiddetli patlamaların meydana geldiği saldırının, Husilerin başkentte kontrolü sağladığı 2014'ten bu yana düzenlenen en ağır saldırı olduğu öne sürüldü.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, şiddetli saldırının ardından bölge sakinlerinin boğulma tehlikesi geçirdiğini ve bayılma vakalarının görüldüğü ifade edildi.

Koalisyon güçleri ve Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ozan Tufan kalıyor

Ozan Tufan kalıyor

46
ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

44
Bursa'da 20 ev mühürlendi

Bursa'da 20 ev mühürlendi

5
Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı

Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı

10
Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor

Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor

5
Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak

11
Kadınlardan, PÖH olabilmek için imza kampanyası

Kadınlardan, PÖH olabilmek için imza kampanyası

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM