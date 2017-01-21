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Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Tahliye edilen Mahalli, "Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi" dedi.

21.01.2017 - 09:14
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Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklu yargılandığı davadan tahliye edilen Hüsnü Mahalli'ye karar tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tebliğ edildi.

Tahliyenin ardından tedavisine Nöroloji bölümünde devam edilen Mahalli Dava ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEDİM"

Hüsnü Mahalli, "Ben zaten burada kalacağımı düşünmüyordum. Er yada geç, serbest bırakılacağıma inanıyordum. Çünkü bir şey yapmadım. İddianamede sayın Cumhurbaşkanına ve devletin görevlilerine toplu bir şekilde hakaret ettiğimi söylüyorlar. Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi" diye konuştu.

"ÇİFTE SEVİNÇ YAŞAMIŞ OLURUM"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Mahalli, "Tutuklandığımın ertesi günü hastalığım atak yaptı. Pazartesi günü biyopsi yapılacak. Umarım sonuç iyi çıkar. Çifte sevinç yaşamış olurum" dedi

ADALET BAKANI VE CHP LİDERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Mahalli tutuklu bulunduğu süreç içinde hastalığı dolayısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi edilmesinden ötürü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve kendisine destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

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