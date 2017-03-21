Hüsnü Mübarek tahliye edildi

Hakkındaki suçlamalardan aklanan ve tahliye edileceği açıklanan Hüsnü Mübarek'in evine döndüğü ifade edildi.

TABURCU EDİLDİ VE EVİNE DÖNDÜ

Mısır'ın Al-Youm7 gazetesinin haberine göre, Mübarek hakkındaki suçlamalardan aklanmasından üç hafta sonra tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu edildi ve evine döndü.

EVİ SAĞLIK EKİPMANLARIYLA DONATILDI

Haberde Mübarek'e oğlu Cemal ve eşi Suzan'ın eşlik ettiği belirtildi. 88 yaşındaki Mübarek'in hastaneden ambulansla çıkarıldığı ve başkent Kahire'nin Heliopolis semtindeki evinin de özel sağlık ekipmanları ile donatıldığı kaydedildi.