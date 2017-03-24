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Hüsnü Mübarek tahliye edildi

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, serbest bırakıldı.

24.03.2017 - 12:49
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Hüsnü Mübarek tahliye edildi

Suçlamalardan aklanan ve 3 hafta boyunca tedavi gördüğü askeri hastaneden taburcu edilen Mısır'ın devrik lideri Mübarek hakkında verilen tahliye kararı verilmişti.

6 YIL SONRA SERBEST

6 yıl sonra cezaevinden çıkan Mübarek'in avukatı, devrik liderin çarptırıldığı hapis cezasını çektiği Maadi askeri hastanesinden çıkarak Heliopolis'teki evine gittiğini söyledi.

Mısır'ın en üst kademedeki temyiz mahkemesi bu ay başında verdiği bir kararla, Mübarek'i 2011 yılında ülkede yaşanan ayaklanmalar sırasında göstericilerin ölümünden sorumlu olduğu suçlamasından beraat ettirmişti.

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