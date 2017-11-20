Hüsnü Şenlendirici yine eşini aldatıyor iddiası

Bir dönem Deniz Seki ile yaşadığı yasak aşkla adından sıkça söz ettiren Hüsnü Şenlendirici hakkında çok konuşulacak bir iddia daha atıldı.

YENİ SEVGİLİSİ YURT DIŞINDA

Vatan'da yer alan habere göre, Hüsnü Şenlendirici'nin bir kez daha eşini aldattığı iddia edildi. Ünlü klarnetçinin Zürih'te yaşayan Eda adında bir kadınla aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Türkiye'de yeniden 'yasak aşkla' gündem olmak istemeyen Şenlendirici'nin iki yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle yurtdışında görüştüğü gelen iddialar arasında.

POZ VERDİ

Hüsnü Şenlendirici'nin sevgilisi olduğu iddia edilen gurbetçi güzelin bir arkadaşının düğününden görüntüsü oraya çıktı. Eline klarnet alan genç kadın arkadaşının düğününde kamera böyle yansıdı.