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Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırmak için gittiği evden çıkarken yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Eyüp Sedefdiş, hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 12.01.2018 - 17:17..
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Şanlıurfa Hacı Bayram mahallesinde, iddiaya göre 4 yıl önce ev satışı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oluşan husumeti sonlandırmak için aracılık eden Eyüp Sedefdiş, yine barışı sağlamak için çaba başlattı. Sedefdiş'in çağrısı üzerine husumetli iki aile fertleri dün gece bir araya gelerek görüştü.

Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Görüşmenin ardından evden çıkanların bulunduğu kalabalığın üzerine sokakta plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olarak yaralanan Sedefdiş, çağırılan ambulansla götürüldüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sedefdiş'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olaya karıştığını saptadığı ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu



Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu



Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu



Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu



Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu



Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu



Husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

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