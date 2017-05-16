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Husumetli ailelerin evlerine gece baskını

Atınyüzük ve Üzer ailelerin evlerine gece vakti düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

16.05.2017 - 03:19
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Geçen 21 Temmuz'da merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesinin ardından Altınyüzük ve Üzer aileleri arasında husumet oluştu. Bu cinayetten yaklaşık 10 ay sonra Karataş Yolu'nda 56 yaşındaki Müslüm Üzer, oğlu 32 yaşındaki Orhan Üzer ve torunu 9 yaşındaki torunu Hüseyin Üzer ile birlikte 01 DHR 78 plakalı otomobilde kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Saldırıda Müslüm Üzer hayatını kaybetti, oğlu ve torunu ise yaralandı. Bu olayın ardından gözaltına alınan çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Husumetli ailelerin evlerine gece baskını

BİRBİRLERİNE SALDIRMAYI SÜRDÜRDÜLER

Zanlıların tutuklanmasına rağmen iki aile arasındaki husumet bitmedi. Geçen hafta sabah saatlerinde her iki aileye ait ve iş yerlerine baskın yapan polis, 3 pompalı av tüfeği ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdi. İddiaya göre, polisin baskına rağmen her iki aile, birbirlerinin ev ve işyerlerine silahlı saldırıları sürdürdü.

Husumetli ailelerin evlerine gece baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinin desteğiyle Doğankent Mahallesi'nde her iki aileye ait 12 adrese baskın yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında adreslerde arama yapan ekipler, bir kişi gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan adı açıklamayan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Husumetli ailelerin evlerine gece baskını

Husumetli ailelerin evlerine gece baskını

Husumetli ailelerin evlerine gece baskını

Husumetli ailelerin evlerine gece baskını

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