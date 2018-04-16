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Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti

Konya’da, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan akrabaların arasında yol verme meselesinden çıkan kavgasında 3 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

İHA | 16.04.2018 - 08:05..
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Meram ilçesinde, Dursun E., Şerife E.(31) ve Ebubekir E. (24) cip ile seyir halindeyken daha önce aralarında kız alıp verme yüzünden husumet bulunan ve akrabaları olduğu öğrenilen Ahmet Bedevî Ç.(20), Şaban Ç.(23), ve Mevlüt Y.(21) sokak üzerinde araçları karşı karşıya gelince yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti

ARAÇTAN AV TÜFEĞİNİ ÇIKARDI

Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, iddiaya göre Dursun E., cipin bagaj bölümünde bulunan av tüfeğini alarak havaya ateş açtı. Bu duruma tepki gösteren karşı grup tüfeği alarak araçta bulunan üç kişiye ateş açtı.

3 KİŞİYİ YARALADILAR

Açılan ateş sonucu Dursun E., Şerife E., ve Ebubekir E.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören üç şüpheli olay yerinden koşarak ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralıları Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDILAR

Olayın hemen ardından çevrede şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler Ahmet Bedevî Ç., Şaban Ç., ve Mevlüt Y.,’yi yolda yürürken yakaladı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete görülen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Poz veriyim mi?” demesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti



Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti



Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti

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