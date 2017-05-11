Huysuz Virjin'in Survivor'a gidiyorum paylaşımı

Instagram hesabını çok aktif kullanan Seyfi Dursunoğlu'nun son paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı. Seneye Survivor'da yarışacağı yönünde bir paylaşım yapan Seyfi Dursunoğlu, bu paylaşımında Acun Ilıcalı'yı da etiketledi.

Kısa sürede çok fazla beğeni alan paylaşımın altında gelen yorumlarda Seyfi Dursunoğlu'nun yarışmaya katılmasını destekleyen türden.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Acun Medya'da henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Seyfi Dursunoğlu'nu tekrar ekranda görmek isteyen hayranları bu gelişme karşısında heyecanlandı.