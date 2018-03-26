Hüzün turizminin Karadeniz durağı tarihi Sinop Cezaevi

Bir dönem Anadolu'nun Alkatrazı olarak anılan tarihi Sinop Cezaevi, turizmde son yıllarda ön plana çıkan bir kavram olan dark turizminin (hüzün turizmi) Karadeniz durağındaki nokta olarak gösteriliyor.





Dört bin yıl önce inşa edilen kale surlarının ardında, tarihi kaynaklara göre 14. yüzyılda zindan olarak kullanılmaya başlanan yapı, 1887 yılında resmi olarak zindana dönüştürülmesinin daha sonra da hapishane olarak kullanılmasının ardından 1999'a kadar sayısız hükümlünün çile doldurduğu yer oldu.





1999 yılında kapatılarak müze olarak kullanılmaya başlayan tarihi yapı, Türkiye'de dark turizminin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli noktalarından biri olarak dikkati çekiyor.





Tarihi yapı, aşınan duvarlarında, paslanan parmaklıklarında, sessiz koğuşlarında, rutubet kokan zindanlarında adeta hüzünlü hikayeleri ziyaretçilerin kulaklarına fısıldıyor.



