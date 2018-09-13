Huzur eğitimde başarıyı getirdi

Şırnak'ta hayatı çekilmez kılan saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur ortamında çocuk ve gençler eğitime yöneldi.

TERÖRE RAĞMEN GELEN BAŞARI

Bu sayede öğrencilerin başarısı geçmiş yıllara oranla yükseldi. Terör saldırılarının yoğun olduğu 2016 yılında 401 öğrencinin üniversiteye yerleştiği Şırnak'ta bu yıl 1763 genç üniversiteye girmeye hak kazandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre, bu yıl Şırnaklı öğrencilerden 45'i tıp, 42'si hukuk, 27'si diş hekimliği ve 24'ü de eczacılık olmak üzere çeşitli bölümleri girme başarısı gösterdi.

TERÖR YÜZÜNDEN BAŞKA OKULDA OKUDU

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine girme başarısı gösteren Hicran Anar, terör saldırıları nedeniyle başka okulda eğitim görmek zorunda kaldığını ve bu nedenle büyük zorluk yaşadığını söyledi.

"HAYALİM OLAN BÖLÜMÜ KAZANDIM"

Hicran Anar, "Tekrar hazırlanıp hayalim olan tıp fakültesini kazandım. Ailemin maddi durumunun kötü olması nedeniyle çok zor şartlarda hazırlandım. Yaz aylarında pamuk ve fındık toplamak için mevsimlik işçi olarak çalışırız. Gündüz pamuk toplayarak gece ders çalışarak sınava hazırlandım. Tıp fakültesini kazandığım için çok mutluyum. Hayalleri için çalışan birini hiçbir şey durduramaz." dedi.

"BAŞARILI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan İdris Sakçak, terör saldırıları nedeniyle Batman'a gittiklerini ancak ailesinin geçim sıkıntısı dolayısıyla İdil'e döndüklerine işaret ederek "Terör nedeniyle arka arkaya 2 okul değiştirmenin zorluğunu yaşadım. Maddi ve manevi zorlukların üstesinden gelerek başarılı oldum. İl birincisi olduğum içinde çok mutluyum." diye konuştu.

"BAŞARILARLA ANILMAK İSTİYORUZ"

İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan da bu yıl da YKS'de il birincisi çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu sene 20 öğrencinin tıp fakültesini kazandığını vurgulayan Mehmet Şirin Arslan, "Huzur ortamının ardından başarı gelmeye başladı. 254 öğrenci fakülteyi, 135 öğrenci de yüksekokulu kazanma başarısı gösterdi. Terörle değil başarıyla anılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.