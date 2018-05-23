Huzur ve tevazunun merkezi: Sancaklar Camii

İslam'ın en temel öğretilerinden biri de tevazu ve sadeliktir. Geçmişte yapılan yapılarda her ne kadar ihtişam öne çıksa da, felsefi olarak yapıların detaylarına gizlenmişti bu tevazu. Özellikle Kuran-ı Kerim'de de belirtilen tevazu İsra Suresi'ndeki "Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, yeri yaramazsın, boyca dağlara ulaşamazsın." ayeti bu meseleye verilen önemi bize göstermektedir.

Günümüzde inşa edilen camilerde her ne kadar bu felsefeden uzaklaşılsa da bazı yapılar halen bu özelliğini koruyor. Bu tevazunun İstanbul'daki adreslerinden biri de Büyükçekmece'deki Sancaklar Camisi.

İSLAM FELSEFESİ İLE YOĞRULAN CAMİ

Mağarayı andıran ve sade mimarisiyle görenleri hayran bırakan Büyükçekmece'deki Sancaklar Camisi, 7 bin 400 metrekare alana inşa edilmiş, yapı olarak modern mimariden farklı, ancak bir o kadar da gelenekçi bir cami.

Sadeliğin en ince detaylara kadar işlendiği Sancaklar Camii, İslam'ın özünden yola çıkılarak gösterişten uzak, sade ve mütevazı olmasına dikkat edilerek tasarlandı.

MİNİMALİST DETAYLAR

Sancaklar Camisi'ni diğer modern camilerden ayıran en büyük özelliği, eğimli arazisi nedeniyle yerin altındaymış hissi vermesi. Özellikle günümüz camilerinden ayrılan en önemli özelliğinin yer altında bulunması olan Sancaklar Camii'nin, minimalist detayları, tevazu unsurunu fazlasıyla ortaya çıkartıyor.

Dikdörtgen minaresi, özel led ışıklar ve mihrap duvarından sızan gün ışığından faydalanılarak aydınlatılması, kademeli saflarının olması, inşasında kayrak ve bazalt taşlarının kullanılması, kimyasal boya kullanılmaması Sancaklar Camisi'ni diğer dini yapılardan ayıran önemli özelliklerden.

Sadeliğin iç mimaride de görüldüğü caminin iç tasarımında kullanılan materyallerde abartı ve gereksiz süsten uzak, sade ve şık bir ambiyans hakim.





DIŞ DÜNYADAN İZOLE

Caminin içindeki manevi atmosfer de bir o kadar ilginç. Özellikle kademeli yapıda inşa edilen bu camide avludaki merdivenler vasıtasıyla aşağı doğru inildikçe dış dünya ile iletişim tamamen kesiliyor ve izole bir ortamda ibadet gerçekleştiriliyor.

İnsanda huşu uyandıran bir iç mekana sahip caminin kıble duvarı boyunca yer alan yarıklar, ibadet alanının yönelimini güçlendirirken, güneş ışınlarının da mekana süzülmesini sağlıyor ve yormayan bir doğal ışık ile aydınlanma sağlanıyor.

HUŞU İLE KILINAN BİR NAMAZ İÇİN

Dinimizde en çok önem verilen konulardan biri olan ibadette huşu, günümüz koşullarında oldukça problem yaşanan bir konu. Gerek şehrin gürültüsü, gerek yüksek ışıklar bir şekilde ibadetteki konsantrasyonu engelliyor. Ancak Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii, hem ambiyansı ile hem de çevresel faktörleri ile merdivenlerden indiğiniz anda size farkını gösteriyor.

Özellikle sesiz sakin bir alanda bulunan cami, gereksiz ışık olmaması sebebiyle ferahlığı sağlıyor ve huşu içinde bir namaz kılabilmek için gereken tüm şartları sağlıyor.

ÖDÜLE DOYMAYAN CAMİ

Sancaklar Camisi, zengin kütüphanesiyle sadece ibadet edilen değil, aynı zamanda halkın okuyarak öğrenebileceği ve fikir paylaşımında bulunabileceği sosyal bir mekan. Açıldığı günden bu yana en prestijli mimari ödüllerini toplayan Sancaklar Cami örnek projeler arasında gösteriliyor.

Cami, 2011'de Barselona'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde "Geleceğin Projesi" ödülünü, 2013'te Singapur'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde "dini yapılar" kategorisinde dünya birincilik ödülünü, 2014'te Mimarlar Odası Yapı Ödülü'nü aldı.

2015 yılında Londra Tasarım Müzesi tarafından "Yılın Tasarımı" Seçkisi'nde finalist yapılar arasında sergilenen tasarım, 2015 yılında Mies Van Der Rohe Avrupa Ödülleri arasında en iyi 40 yapıdan biri seçildi. Dünya Mimarlık Birliği WAC tarafından "Yılın En İyi Dini Yapısı Ödülü"nün sahibi olan Sancaklar Camisi, en son Royal Institute of British Architects'den (RIBA) Uluslararası Mükemmellik Ödülü'nü aldı ve en iyi 20 yapıdan biri oldu.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında özellikle camilere akın eden Müslümanlar, Teravih namazları için bölgelerinde, semtlerinde bulunan camilere gidiyor. İstanbul'da da genelde tarihi ve sembol camilere gidilirken, İstanbul'un neredeyse bir ucunda kalan Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii en çok ziyaret edilen ibadethanelerden biri oldu.

Öyle ki ülkenin her yerinden gelen misafirler, Sancaklar'ın ilginç, farklı mimarisini görmek istiyor, aranılan tevazu ruhunu yeniden hissetmek için buralara geliyor.