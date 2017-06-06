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Huzurevi çalışanı yaşlıların 400 bin lirasını çaldı

Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan B.Ç.'nin huzurevindeki yaşlıların paralarını çaldığı ortaya çıktı.

06.06.2017 - 16:45
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Huzurevi’nde kalan yaşlıların paralarının bulunduğu kasayı da korumakla görevli olan muhasebe görevlisi B.Ç.’nin, kasadan çok miktarda para aldığı iddia edildi.

HESAPLAR İNCELENDİ

Bunun üzerine huzurevinde olayı araştıran müfettişler, 2008 yılından bugüne kadar olan hesapları inceledi, huzurevi  sakinlerinin bankalardaki hesap ekstrelerini de istedi.

400 BİN LİRA ÇALDI

Yapılan inceleme sonrasına, yaşlıların maaşlarının ve emanet paralarının saklandığı kasadan muhtelif zamanlarda 400 bin liraya yakın paranın çalındığı ortaya çıktı. 2008’den önceki işlemlerin bilgisayara kayıtlı olmaması nedeniyle, o dönemde kullanılan defterlerin de incelenmesine karar verildi.

PARAYI AT YARIŞI VE ŞANS OYUNLARINDA HARCADI

Bu arada, müfettişlerin incelemesi sonrasında görevden uzaklaştırılan B.Ç.’nin aldığı paralarla at yarışı ve şans oyunları oynadığını itiraf ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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