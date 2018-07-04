Huzurevine gitmemek için 72 yaşındaki oğlunu öldürdü

Fountain Hills kabasında meydana gelen olayda yakalanan Anna Mae Blessing, oğlu ve oğlunun sevgilisiyle birlikte yaşadığı evden götürülürken "Sen benim canımı aldın, ben de seninkini" diye bağırdı.

Cinayetten yargılanacağı açıklanan kadın polise, kendisini de öldürmeyi planladığını söyledi.

SİLAHI SABAHLIĞIN İÇİNE SAKLADI

Polis kayıtlarına göre, Blessing sabahlığının ceplerine 1970'lerden kalma iki tabancayı saklayarak oğlu ve oğlunun sevgilisinin yatak odasına girdi.

Oğlunu boynundan ve çenesinden vuran kadın daha sonra silahını oğlunun 57 yaşındaki sevgilisine çevirdi. Kavga sırasında silahını düşüren kadın bu kez diğer silahını çekti ama başarılı olamadı.

500 BİN DOLAR KEFALET ÜCRETİ

Oğlunun sevgilisi evden kaçarak polise haber verdi.

Polisin evindeki koltukta otururken bulduğu Blessing, birinci derece cinayetin yanı sıra adam kaçırmadan da yargılanacak. Blessing için 500 bin dolar kefalet ücreti kondu.