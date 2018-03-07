taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.710
USD
3,8005
EURO
4,7220
ALTIN
163,47
PETR
65,5000

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, 2 haftada yapılan harekata hazırlık sürecini 1 saate indirmeyi başardı.

AA | 07.03.2018 - 03:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi hakkında bilgi veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

DOĞRU VE ZAMANINDA BİLGİ ALMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Harekatta tüm faaliyet sahalarını kapsayacak şekilde görev etkinliğini artırmak, karar makamlarına doğru ve zamanında bilgi sağlamak ve kaynak kullanım verimliliğini artırmak amacı ile geliştirilen HvBS, kapsamı itibarıyla Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor.

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

 

YURT DIŞINDA 25 AYRI PROGRAM KULLANILIYOR

Altunyaldız, savaş uçaklarının harekata çok kısa sürede hazırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti;

"Türkiye, kendi komuta kontrol ve savaş sistemlerini üretiyor, hatta dünyaya pazarlıyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), kendi alanında dünyanın en büyük entegre sistemi. Bu sistem, bir harekatın hazırlığını 2 haftadan 1 saate indiriyor. Yani kısa sürede hazır hale geliniyor. Yurt dışında 25 ayrı program kullanılarak yapılan bu işlemi Türkiye, tek program üzerinden yapıyor. Bugünün Türkiye'sinde artık kapının kilidi de anahtarı da kendi ellerimizde. Topraklarımızın bütünlüğünü hedef alan, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm terör unsurlarıyla mücadelemizi kendi silah, araç ve mühimmatımızla gerçekleştirmek oldukça gurur verici."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Özdemir, taburcu oldu. Gazi Özdemir'in annesi, "3 oğlum var. Gerekirse iki oğlumu daha yollarım" dedi.
Antalya'da 13 kişi FETÖ'den tutuklandı
Antalya'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ünün tutuklandığı açıklandı.
Seçim ittifakı için 9 madde daha kabul edildi
MHP ile AK Parti'nin ortak kararıyla sunulan ve içinde partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi.
Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız
Enerji alanında kadın çalışanın az olmasından dolayı bu alanda pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getiren Bakan Berat Albayrak, "Sizlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

14
Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

10
Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

9
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

0
Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

13
Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu

Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu

1
Seçim ittifakı için 9 madde daha kabul edildi

Seçim ittifakı için 9 madde daha kabul edildi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM