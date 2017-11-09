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Hygge Felsefesi nedir

Danimarkalıların benimsedikleri 'iyi şeyleri düşünme ve yapma' felsefesine Hygge denir.

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Her kötü şeyden iyi bir şey çıkarma durumuna 'Polyannacılık' diyoruz. Buna benzer olarak Danimarka'da benimsenen olay ise Hygge felsefesi.

Kötü ya da sinir bozucu şeylerden uzak durma, sıcak ve samimi ortamlar yaratma, kendinin ve çevrenin huzurunu koruma gibi davranışlara Danimarkalılar Hygge ismi veriyor.

DANİMARKA'NIN MUTLULUĞUNUN SIRRI

Dünyanın en mutlu ülkeleri arasında ilk sıralarda yerini alan Danimarka'da insanlar, sık sık kötü hava şartlarıyla mücadele etmelerine ve günün büyük bir yarısını karanlıkta geçirmelerine rağmen dünyadaki diğer insanlara göre çok daha mutlular. Sebebi ise benimsedikleri bu felsefe.

HYGGE NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Danimarkalılara göre sevdiklerimizle ev buluşması, doğada olmak, sıcacık bi içecek, fırından yeni çıkmış kurabiye, mumlarla aydınlatılmış bi ortam, rahat ve minimal mobilyalar, sıcak şarap, yün çoraplar ve rahat ev giysileri gibi huzur veren şeyler her zaman en ulaşılabilir yerde durmalı. Stres ve üzüntü verici olaylarla daha kolay başa çıkmanın yolu buradan başlıyor.

Hygge Felsefesi nedir

EN ÇOK KULLANDIKLARI KELİMELERDEN BİRİ

Bu insanlar Hygge kavramını o kadar benimsemişler ki sıfat ve fiil olarak da kullanıyorlar. Örneğin bir durum çok Hygge ise sıfatı “hygeelig” veya “hyggelight” oluyor.

Cümle içinde kullanmak gerekirse “Ne kadar hyggelig bir sofra!” veya “Acaba misafirlerimiz diledikleri gibi hyggelight olabildiler mi?” gibi.

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