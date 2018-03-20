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Hyundai Elantra'ya güvenlik testlerinde yüksek puan

Hyundai Elantra, güvenlik testlerinde en yüksek dereceyi elde etti.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 09:15..
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Hyundai, ağırlaştırılan yeni kurallara rağmen, Amerika’daki IIHS çarpışma testlerinde zirvede yer aldı. Yedi farklı modeliyle 2018 Top Safety Pick ve Top Safety Pick Plus seviyesine ulaşan Hyundai, Elantra ile en üst seviye olan Top Safety Pick Plus’ı bir kez daha kazanmış oldu.

Hyundai Elantra'ya güvenlik testlerinde yüksek puan

ÖN ÇARPIŞMADA TAM PUAN

2018 yılı başında yapılan testlerde Top Safety Pick ödülünü kazanan Elantra, şimdi de opsiyonel ön çarpışma önleme sistemi ve geliştirilmiş farlarıyla beraber bir üst seviyeye de ulaşmış oldu.

2018 Top Safety Pick Plus ödülüne hak kazanmak için araçlar, yapılan testlerde sürücü tarafındaki ön, ön çapraz, yan, tavan dayanıklılığı ve baş koruma testlerinde yüksek skorlar elde etmek zorunda.

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