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Hyundai sınırları zorlayan tasarımla sahnede

Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticilerinden olan Hyundai, yeni modeliyle Cenevre'de boy gösteriyor.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 09:45..
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Hyundai sınırları zorlayan tasarımla sahnede
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Binek otomobillerde yakaladığı satış başarısıyla ülkemizde de tercih edilen markalardan olan Hyundai, klasik tasarımlarının çok dışında bir konsept otomobille karşımızda.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda en dikkat çeken modellerden olan Le Fil Rouge, Hyundai'nin adeta kendini aştığı tasarım olarak lanse ediliyor.

Hyundai sınırları zorlayan tasarımla sahnede

MARKANIN GELECEK TASARIMLARINA IŞIK TUTUYOR

Hyundai Le Fil Rouge'un en önemli işlevi, markanın gelecek tasarımlarında kullanacağı pek çok modellemeyi içeriyor olması. Tamamen ledli ön ızgara, komple cam tavan, sportif çamurluklar ve led logolar gibi pek çok estetik dokunuş, Le Fil Rouge ile vücut buluyor.

Hyundai sınırları zorlayan tasarımla sahnede

İÇ TASARIMDA AYKIRI ÇİZGİLER

Le Fil Rouge, tıpkı dışı gibi iç tasarımıyla da şaşırtıyor. Özellikle ön konsoldan başlayıp arka koltuklara kadar uzanan orta kısım, daha önce görülmemiş bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Arka koltuklara entegre bilgi-eğlence sistemi, beyaz spor direksiyon, tamamen dokunmatik ön konsol ve dijital gösterge paneli de Le Fil Rouge'u özel kılan diğer etkenler.

Hyundai sınırları zorlayan tasarımla sahnede

TÜMÜYLE ELEKTRİKLİ GÜÇLÜ MOTOR

Hyundai Le Fil Rouge, yüzde yüz elektrikli motorla çalışan bir konsept olarak geliştirildi. 600 beygir gücüne sahip motorla yaklaşık 450 kilometre mesafe katedebilen otomobilin aynı zamanda kendi kendini şarj edebileceği de söylentiler arasında.

Konsept olarak kalması beklenen Le Fil Rouge, ziyaretçilerden gördüğü ilgiye bakılırsa seri üretime geçse hatrı sayılır satış rakamları yakalayabilir. Ancak böyle bir konsept için ciddi bir meblağı da gözden çıkarmak gerekecektir.

Hyundai sınırları zorlayan tasarımla sahnede

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